Эльдар Азизов внес ясность в вопрос открытия детсадов в Баку

Открытие детсадов в Баку зависит от эпидемиологической ситуации.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в понедельник Day.Az.

"Мы можем открыть детсады, когда решение об этом примет Оперативный штаб. Но мне кажется, что в ближайшей перспективе этого не ожидается".