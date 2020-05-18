https://news.day.az/society/1236260.html Эльдар Азизов внес ясность в вопрос открытия детсадов в Баку
Эльдар Азизов внес ясность в вопрос открытия детсадов в Баку
Открытие детсадов в Баку зависит от эпидемиологической ситуации.
Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в понедельник Day.Az.
"Мы можем открыть детсады, когда решение об этом примет Оперативный штаб. Но мне кажется, что в ближайшей перспективе этого не ожидается".
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