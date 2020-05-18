Эльдар Азизов призвал жителей Баку носить маски

"Несмотря на проделанную работу, если граждане не будут использовать медицинские маски и не будут соблюдать социальную дистанцию, мы не сможем защитить себя от второй волны заражения коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава ИВ Баку Эльдар Азизов.

Э.Азизов сказал, что вчера в общественном транспорте была сделана фотография: "На фотографии, снятой в автобусе в Баку, видно, что никто из пассажиров не был в маске. Обращаюсь к жителям Баку с просьбой соблюдать правила".