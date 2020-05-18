TƏBİB: В парках нужно обязательно носить маски

"В парках нужно обязательно носить маски".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что лица старше 65 лет тоже обязательно должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски: "Наши граждане должны помогать врачам. В случае роста числа больных оказывать им услуги будет трудно. Открываются больницы модульного типа. В связи с обеспечением масками и дезинфицирующими средствами нет никаких трудностей. Но если в обществе не пробудится чувство ответственности, то ситуация вновь ухудшится".