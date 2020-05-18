Расстояние между столиками кафе на бульваре должно быть не менее 2 метров

"В течение двух месяцев на бакинском бульваре регулярно проводились дезинфекционные работы".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник Управления приморского бульвара Ильгар Мустафаев.

И. Мустафаев сказал, что на бульваре есть различные редкие растения, бульвар охраняется:

"За этими растениями всегда ухаживали. Сегодня с 00.00 бульвар открыт, там запрещено собираться в группы более 10 человек. Люди должны соблюдать социальную дистанцию в объектах общественного питания. Расстояние между столиками должно быть не менее 2 метров, между посетителями - не менее 1 метра. Мы будем это контролировать".

Начальник Управления приморского бульвара отметил, что развлекательные центры, спортивные сооружения и детские аттракционы функционировать не будут: "Надеюсь, что каждый из нас осознает ответственность".