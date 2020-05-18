"Возобновление поездок в районы зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что когда специалисты решат, что поездки не опасны для населения, тогда и будет принято соответствующее решение.