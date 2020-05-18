https://news.day.az/society/1236270.html Возобновление поездок в районы зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации - Оперштаб
Возобновление поездок в районы зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации - Оперштаб
"Возобновление поездок в районы зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что когда специалисты решат, что поездки не опасны для населения, тогда и будет принято соответствующее решение.
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