Ягут Гараева: В замкнутом пространстве обязательно надо пользоваться медицинскими масками

Пока создается вакцина от коронавируса невозможно держать все население взаперти.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сообщила заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, необходимых вакцин и лекарств от этого вируса нет.

"Мы не знаем, как долго будет продолжаться это заболевание. Если мы будем следовать установленным правилам, болезнь также будет кратковременной. Мы не ставим перед людьми сложных условий. Они должны соблюдать дистанцию между собой, а в замкнутом пространстве обязательно должны использоваться медицинские маски", - отметила она.