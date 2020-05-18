Ибрагим Мамедов: Требований в связи с особыми ограничениями в праздничные дни нет

"Требований в связи с особыми ограничениями в праздничные дни нет".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что объекты будут открываться постепенно: "В будущем возможно открытие спортивных объектов. Поэтапное смягчение более эффективно".