https://news.day.az/society/1236275.html Ибрагим Мамедов: Требований в связи с особыми ограничениями в праздничные дни нет
Ибрагим Мамедов: Требований в связи с особыми ограничениями в праздничные дни нет
"Требований в связи с особыми ограничениями в праздничные дни нет".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
И.Мамедов отметил, что объекты будут открываться постепенно: "В будущем возможно открытие спортивных объектов. Поэтапное смягчение более эффективно".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре