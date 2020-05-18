Будет ли разрешен праздничный намаз в мечетях?

Пока нет окончательного решения по поводу разрешения проведения в мечетях праздничного намаза.   

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, все зависит от эпидемиологической ситуации.