https://news.day.az/society/1236286.html Будет ли разрешен праздничный намаз в мечетях? - Отвечает Кабмин
Будет ли разрешен праздничный намаз в мечетях? - Отвечает Кабмин
Пока нет окончательного решения по поводу разрешения проведения в мечетях праздничного намаза.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, все зависит от эпидемиологической ситуации.
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