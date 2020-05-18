https://news.day.az/society/1236291.html Правила карантина могут быть изменены с учетом эпидемиологической ситуации - TƏBİB
Правила карантина могут быть изменены с учетом эпидемиологической ситуации - TƏBİB
С учетом эпидемиологической ситуации мы можем предложить изменения в правилах карантина в праздничные и выходные дни.
Как сообщает Day.Az, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
По ее словам, эта практика применяется и в других странах, в частности в Турции.
"В Турции в выходные дни применяется крайне жесткий карантин. И в Азербайджане могут быть применены эти правила с учетом эпидемиологической ситуации", - сказала Ягут Гараева.
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