https://news.day.az/society/1236301.html Очень опасно проводить занятия с 10-12 учащимися одновременно - Ибрагим Мамедов
Очень опасно проводить занятия с 10-12 учащимися одновременно - Ибрагим Мамедов
Разрешение на деятельность репетиторов также имеет важное значение.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, обсуждения в связи с этим все еще продолжаются.
"Разрешена деятельность частных репетиторов, потому что они занимаются этим на дому. Однако крайне опасно проводить занятия с 10-12 учащимися в одной комнате. Именно по этой причине разрешено обучать в индивидуальном порядке. Если ситуация изменится, то может быть пересмотрен и этот вопрос", - сказал Мамедов.
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