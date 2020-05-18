Очень опасно проводить занятия с 10-12 учащимися одновременно

Разрешение на деятельность репетиторов также имеет важное значение.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, обсуждения в связи с этим все еще продолжаются.

"Разрешена деятельность частных репетиторов, потому что они занимаются этим на дому. Однако крайне опасно проводить занятия с 10-12 учащимися в одной комнате. Именно по этой причине разрешено обучать в индивидуальном порядке. Если ситуация изменится, то может быть пересмотрен и этот вопрос", - сказал Мамедов.