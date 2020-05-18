Въезд-выезд из Нахчывана ограничен для предотвращения распространения вируса

"Ограничения на поездки между Нахчываном и Баку не зависят от того, являются ли поездки технически осуществимыми или нет".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что для обеспечения безопасности людей, предотвращения распространения вируса въезд-выезд ограничен: "Но при необходимости осуществляются полеты, военнослужащие совершают поездки".