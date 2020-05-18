https://news.day.az/society/1236302.html Въезд-выезд из Нахчывана ограничен для предотвращения распространения вируса - Оперативный штаб
Въезд-выезд из Нахчывана ограничен для предотвращения распространения вируса - Оперативный штаб
"Ограничения на поездки между Нахчываном и Баку не зависят от того, являются ли поездки технически осуществимыми или нет".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что для обеспечения безопасности людей, предотвращения распространения вируса въезд-выезд ограничен: "Но при необходимости осуществляются полеты, военнослужащие совершают поездки".
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