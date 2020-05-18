Ягут Гараева: Особые группы врачей проводят осмотры всех медучреждений Азербайджана

Особые группы врачей проводят осмотры во всех медицинских учреждениях.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в понедельник Day.Az.

По ее словам, в лечебных заведениях ведутся работы по усилению инфекционного контроля.

"Работа, проводимая в Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова является составной частью этих работ. В настоящее время наши особые группы врачей проводят осмотры во всех медицинских учреждениях. Каждый раз эти мероприятия проводятся в разных заведениях, однако не получается регулярно информировать об этом общественность. Закрытие какого либо отделения, ограничение деятельности больницы в результате этих осмотров вполне нормально. Стоит учитывать, что в Республиканскую клиническую больницу поступают тяжело больные пациенты со всей республики. Такие случаи возможны и в других больницах. Следует воспринимать это как особый случай", - подчеркнула Ягут Гараева.