Оперативный штаб о авиарейсах между Баку и Нахчываном

Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, ограничения в связи с авиарейсами Баку-Нахчыван введены для обеспечения безопасности людей.

"Перевозка военнослужащих, и другие необходимые процессы осуществляются в связи с определенными условиями. Ограничения в данном направлении введены для обеспечения безопасности населения Нахчывана, который находится в желтой зоне", - уточнил Ибрагим Мамедов.