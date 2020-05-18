https://news.day.az/society/1236310.html Оперативный штаб о авиарейсах между Баку и Нахчываном
Оперативный штаб о авиарейсах между Баку и Нахчываном
Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, ограничения в связи с авиарейсами Баку-Нахчыван введены для обеспечения безопасности людей.
"Перевозка военнослужащих, и другие необходимые процессы осуществляются в связи с определенными условиями. Ограничения в данном направлении введены для обеспечения безопасности населения Нахчывана, который находится в желтой зоне", - уточнил Ибрагим Мамедов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре