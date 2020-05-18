Подготовлены правила и инструкции для отелей и центров отдыха

Стандарты и инструкции по деятельности отелей и центров отдыха уже готовы.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, с этими правилами и инструкциями можно ознакомиться на сайте кoronavirusinfo.az.

"Эти правила и инструкции также будут доступны в означенных учреждениях, а также будут определены лица, которые будут контролировать их соблюдение. Также составлены инструкции по правилам поведения в кафе и ресторанах, и они также будут развешаны в объектах общепита", - сказал Ибрагим Мамедов.