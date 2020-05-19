https://news.day.az/society/1236414.html Ограничивается движение на одной из бакинских улиц
Ограничивается движение на одной из бакинских улиц
С завтрашнего дня на улице Асафа Зейналлы в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку начнутся ремонтно-строительные работы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
За время проведения работ движение автотранспортных средств на этой улице частично и поэтапно будет ограничено.
Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.
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