Назначены новые помощники генпрокурора Азербайджана

Согласно приказу, подписанному генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, освобожденный от должности старшего прокурора Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре старший советник юстиции Эльнур Мусаев назначен на должность старшего помощника генпрокурора по особым поручениям. Другим приказом генпрокурора, освобожденный от должности старшего прокурора Главного управления по борьбе с коррупцией, младший советник юстиции Эмин Насибов назначен на должность помощника генпрокурора по особым поручениям.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.