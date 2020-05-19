https://news.day.az/society/1236422.html Назначены новые помощники генпрокурора Азербайджана
Назначены новые помощники генпрокурора Азербайджана
Согласно приказу, подписанному генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, освобожденный от должности старшего прокурора Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре старший советник юстиции Эльнур Мусаев назначен на должность старшего помощника генпрокурора по особым поручениям. Другим приказом генпрокурора, освобожденный от должности старшего прокурора Главного управления по борьбе с коррупцией, младший советник юстиции Эмин Насибов назначен на должность помощника генпрокурора по особым поручениям.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.
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