Вирус все равно будет циркулировать, и необходимость соблюдать меры личной защиты еще долго будет обязательной

В Азербайджане продолжается смягчение карантина. С этой недели открылись парки и рестораны, были отменены ограничения на выход из дома. Между тем, статистика, озвучиваемая Оперативным штабом при Кабмине, не говорит о снижении эпидемической опасности.

Разъяснить ситуацию мы попросили нашего постоянного комментатора, руководителя рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), члена Оперативного штаба при Кабинете министров, врача-инфекциониста Васифа Алиева.

Смягчение карантина в то время как наблюдается рост статистики заболеваемости, кажется многим парадоксальным, сказал врач. Но никакого парадокса, по его мнению, тут нет.

"Как врач, как специалист могу сказать следующее. Озвучиваемое число больных - это всего лишь количество случаев инфицирования, выявленных в результате проведенных тестов. Но тестирование не дает полной картины распространения COVID-19 в Азербайджане. Многие переносят бессимптомно и даже не знают, что являются носителями вируса. То есть снижение или рост статистики не является объективным показателем ситуации в целом. Поэтому было принято решение о смягчении карантина. Это очень логичный шаг. Страна не может долго жить в подобных условиях. Страдает экономика, ухудшается социальное положение находящегося в изоляции населения", - отметил Васиф Алиев.

Руководитель рабочей группы TƏBİB подчеркнул, что вирус остается с нами. Случаи заражения будут еще долго иметь место, задача системы здравоохранения и госструктур в данном случае - предотвратить его широкое распространение. Если произойдет резкий подъем заболеваемости, это создаст большие проблемы для системы здравоохранения, может элементарно не хватить больничных коек. Такая ситуация наблюдалась во многих странах, в том числе и в некоторых развитых.

"Наша задача - сохранить ситуацию в рамках имеющихся у нас возможностей. Сейчас в Азербайджане строятся больницы модульного типа. Одна открыта недавно в Баку. Эти больницы в целом позволят создать две тысячи дополнительных коек.

Смягчение карантина не означает, что граждане должны забыть о средствах личной защиты и социальной дистанции. Эти меры обязательны. Постепенно будут сняты все ограничения, откроются границы и страна полностью вернется к обычному образу жизни, потому что люди не могут долго находиться в изоляции. Но при этом мы не должны забывать, что вирус все равно будет циркулировать, и необходимость соблюдать меры личной защиты еще долго будет обязательной. Кто-то переносит эту инфекцию легко, кто-то тяжело. У всех в семьях есть пожилые или страдающие хроническими заболеваниями люди, то есть те, кто находится в группе риска. Защищая себя, мы защищаем их", - отметил наш собеседник.

По словам Васифа Алиева, карантин был нужен не для полной победы над вирусом. Он был нужен для того, чтобы предотвратить его широкое распространение и выиграть время для принятия необходимых мер, то есть чтобы вооружиться. Эти цели были достигнуты. Кроме того, карантин был необходим для того, чтобы граждане осознали серьезность проблемы, приучили себя принимать меры личной защиты и соблюдать правила гигиены. Теперь, на новом этапе от граждан требуется ответственность и сознательность.

"Использование медицинских масок - это один из признаков ответственности и сознательности. Чем больше будет сознательности в обществе, тем меньше останется вероятности ужесточения карантина. В этом просто не будет необходимости. А инфицирование еще будет продолжаться. Смягчение карантина не означает, что вирус побежден, но за прошедшие месяцы мы успели принять меры и набраться опыта, и в случае чего встретим его во всеоружии", - сказал член Оперативного штаба.

Лейла Таривердиева