Обнародовано количество преступлений за минувший год, связанных с торговлей людьми

В 2019 году в Азербайджане работа по выявлению преступлений по торговле людьми и привлечению виновных лиц к судебной ответственности, как и в прошлые годы, тоже была целесообразной.

Об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате проведенных мер было зафиксировано 186 преступлений, связанных с торговлей людьми, в том числе, 4 преступления по принуждению к труду, а также 36 преступлений, связанных с фальсификацией документов с целью торговли людьми, обезврежены 4 преступные группы из 10 человек, арестованы 19 человек, находящихся в розыске.

Следствие по 27 уголовным делам, возбужденным по преступлениям, связанным с торговлей людьми и принудительным трудом, было завершено, и 27 виновных лиц (5 мужчин, 22 женщины) были привлечены к уголовной ответственности.

Из 91 установленной жертвы торговли людьми 89 - граждане Азербайджана, 2- иностранцы. Пострадавшим была оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь.