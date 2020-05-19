Названо число иностранцев, нарушивших правила пребывания и проживания в Азербайджане

Обнародовано число иностранцев, которые в прошлом нарушили правила пребывания и проживания в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В 2019 году было установлено и привлечено к административной ответственности 11 654 иностранца, нарушивших правила пребывания и проживания в стране. Кроме того, 8093 человека были депортированы в административном порядке.