Освобожден от должности военный прокурор Загатальского района

Освобожден от должности военный прокурор Загатальского района Мустафа Аскеров, сообщает Day.Az.

Приказ об этом подписал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Исполнение обязанностей военного прокурора Загатальского района временно поручено заместителю военного прокурора района Сурхаю Гусейнову.