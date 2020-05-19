Минобразования прокомментировало вопрос зарплаты учителей, не проводящих онлайн-занятия

Министерство образования прокомментировало слухи касательно того, что учителя, не прошедшие регистрацию на портале www.virtual.edu.az, и не проводившие для учащихся онлайн-уроки, не получат зарплату.

Как сообщил Trend заведующий отделом общего и дошкольного образования минобразования Орхан Аббасов, эта информация не соответствует действительности, передает Day.Az.

"Между прохождением регистрации на портале www.virtual.edu.az и зарплатой учителя нет никакой связи. Этот портал - дополнительная возможность, созданная как для учащихся, так и для учителей. Если учитель живет в горном селении, у него нет компьютера и доступа в интернет, то каким образом он должен проводить онлайн-уроки? Мы не можем из-за этого лишать учителей зарплаты. Это не является предметом обсуждения", - сказал Аббасов.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с начала марта во всех учебных заведениях страны был приостановлен учебно-воспитательный процесс. Ввиду этого с 11 марта на телеканале "Mədəniyyət" при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока".

Для обеспечения интерактивности телеуроков и расширения образовательных возможностей в рамках дистанционного обучения минобразования со второго апреля запустило проект "Виртуальная школа".