Въезд-выезд в «Цыганский квартал» Евлаха ограничен

В Евлахе группа жителей, проживающих на территории, именуемой "Цыганским кварталом", попыталась провести акцию протеста, нарушив карантинный режим.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск провели беседу с этими гражданами и отговорили их от намерения провести акцию.

Прокомментировав этот вопрос, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов заявил АПА, что группа жителей этого квартала Евлаха пыталась провести акцию в знак протеста против введения карантинного режима: "Евлах является одним из мест, где в последние дни выявлено наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом. В последние дни в Евлахе выявлено 80 случаев заражения, причем 53 из них - среди жителей "Цыганского квартала". Поэтому въезд-выезд в квартал ограничен, территория контролируется полицией и военнослужащими Внутренних войск. Это сделано для пресечения роста инфицирования".

По его словам, сотрудники TƏBİB взяли пробы у жителей этой улицы: "До получения результатов тестов въезд-выезд в этот квартал будет ограничен. Некоторые жители квартала попытались нарушить карантинный режим и выйти оттуда, но эта попытка была пресечена. Поэтому они собрались в знак протеста. Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск провели просветительские беседы с этими гражданами, после чего они вернулись в свои дома".