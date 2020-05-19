В Азербайджане нарушившие карантин будут оштрафованы на 100 манатов

После снятия некоторых ограничений, находящиеся в городе посты были ликвиидрованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, об этом сказал начальник Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Он также объяснил, как будет регулироваться въезд-выезд в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран и Абшеронский район. В связи с ликвидацией системы регистрации на портале ''icaze.e-gov.az'', выезжающие из указанных мест сотрудиники государственных органов должны предоставить в пунктах проверки документы о командировке. В противном случае выезд из указанных городов и района невозможен.

Отметим, что в отношении тех, кто хочет незаконно въехать в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, будут применяться жесткие меры. Нарушившие режим особого карантина будут оштрафованы на 100 манатов или арестованы на 10-30 суток согласно соответствующей статье Кодекса об административных нарушениях.