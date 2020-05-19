В Азербайджане принят закон о производственных и бытовых отходах

В соответствии с правилами, предусмотренными законом Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду", при оценке воздействия на окружающую среду предприятий по обезвреживанию и переработке безопасных и опасных отходов, а также проектировании сооружений и полигонов в этих целях, должен быть составлен соответствующий документ, подлежащий обязательной государственной экспертизе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос в связи с этим отражен в поправках в закон "О производственных и бытовых отходах", которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке, в 7-й статье настоящего закона добавляются 3 и 6 части.

В них отмечено:

- в случае соответствия объектов, предусмотренных в части третьей настоящей статьи (жилые здания, также предприятия, здания, строения, сооружения и другие постройки, в ходе эксплуатации которых формируются отходы), экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду, документ по оцениванию воздействия на окружающую среду при реконструкции этих объектов или замены имеющихся в них сооружений и оборудования не требуется, однако в документы (пределы допустимых отходов и сточных вод, экологический паспорт), выданные по этим объектам соответствующим органом (структурой) исполнительной власти, с учетом требований нормативно-правовых актов и технических нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, вносятся соответствующие изменения.

- в случае, если условия пользования вышеуказанными объектами не соответствуют экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду, или в случае применения отличных от предусмотренных в изначальном проекте технологий и технологических методов, необходимо осуществление по ним повторной оценки воздействия на окружающую среду.

- в ходе оценки при выявлении трансграничного воздействия на окружающую среду предусмотренных в части третьей настоящей статьи объектов, вопросы их оценки в связи с этими объектами решаются согласно международным договорам, одной из сторон в которых выступает Азербайджан.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.