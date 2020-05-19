В Азербайджане лица с инвалидностью будут обеспечены сурдопереводчиками

В Азербайджане лица с инвалидностью, участвующие в административном исполнении и нуждающиеся в помощи специализированных посредников, будут обеспечены рядом услуг.

Вопрос об этом отражен в поправке в закон "Об административном исполнении", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, лица с инвалидностью, участвующие в административном исполнении и нуждающиеся в помощи специализированных посредников, обеспечиваются услугами специализированных посредников (декламаторов и профессиональных сурдопереводчиков). В этом случае специализированные посредники считаются переводчиками.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.