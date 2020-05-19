Завершена работа по реконструкции в районе круга «20 Января»

Завершены ремонтно-строительные работы, проводившиеся в районе круга "20 Января" в рамках работ по расширению и реконструкции по обоим направлениям на участке автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией между кругами "20 Января" - "Масазыр".

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в рамках проводившихся работ по реконструкции с изменением выезда от станции метро "20 Января" к пересечению Московского проспекта с улицей Музаффара Гасанова проезжая часть дороги расширена примерно на 10 м. В результате этого создана дополнительная полоса движения и обеспечено постоянное движение в правую сторону от Московского проспекта. Кроме того, круг "20 Января" сужен в обоих направлениях до 8-10 м.

В рамках проекта также проведены работы по расширению и ремонту на дорогах, ведущих к кругу "20 Января". Аналогичные ремонтно-строительные работы были проведены и на участке улицы Зардаби, расположенном между кругом "20 Января" и улицей Гейдара Гусейнова, а также на дороге, связывающей проспект Зии Буниятова с кругом "20 Января". Движение на этом участке полностью восстановлено.

В рамках реконструкции внесены определенные изменения и в движение автотранспортных средств. Прямой въезд с улицы Музаффара Гасанова к кругу "20 Января" ограничен. Транспортный поток направлен на улицу Зардаби.