Кабинет министров принял решение в связи с учебным годом
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О некоторых мерах по устранению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на учебный процесс в учебных заведениях страны".
Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением были внесены изменения в "Государственный стандарт и программу высшего образования".
Согласно постановлению, программы высшего образования завершаются государственной аттестацией обучающихся. Студенты, выполнившие все условия учебного плана на уровне бакалавриата, в том числе успешно прошедшие текущую аттестацию (аттестацию по предметам), считаются прошедшими итоговую аттестацию в соответствии с результатами, достигнутыми в процессе обучения (общий показатель успеваемости).
Студенты, не согласные с результатами итоговой аттестации, выведенными в соответствии с результатами, достигнутыми в процессе обучения (общий показатель успеваемости), могут принять участие в итоговом государственном экзамене по специальности (межпредметном).
Студенты, выполнившие все условия учебного плана на уровне магистратуры, допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация состоит из защиты магистерской диссертации и (или) экзаменов по специальностям.
Решение в силе до 1 октября 2020 года.
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