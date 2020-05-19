Отменена итоговая аттестация выпускников бакалавриата

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О ряде мер по устранению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на учебный процесс в учебных заведениях страны".

Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением были внесены изменения в "Содержание и правила организации бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования)".

Согласно постановлению, студенты, выполнившие все условия учебного плана на уровне бакалавриата, в том числе успешно прошедшие текущую аттестацию (аттестацию по предметам), считаются прошедшими итоговую аттестацию в соответствии с результатами, достигнутыми в процессе обучения (общий показатель успеваемости). Согласовав с Министерством образования, Научный совет вуза может быть предъявить дополнительное требование к обучающимся о выполнении выпускной работы.

Решение в силе до 1 октября 2020 года.