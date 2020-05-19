В Азербайджане выявлен 131 случай инфицирования коронавирусом, 143 человека вылечились, один человек скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно сообщению, у скончавшегося гражданина, 1949-го года рождения, чей тест на COVID-19 оказался положительным, были печеночная недостаточность и хроническая почечная недостаточность, а также пережитый инфаркт миокарда.

На сегодня в стране выявлено 3 518 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 198, скончались 41 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1279 лиц, из которых состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 59 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане было проведено 240 220 тестов на предмет выявления коронавируса.