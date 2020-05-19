https://news.day.az/society/1236676.html Чартерным рейсом из Берлина в Баку возвращены 188 граждан Азербайджана - ФОТО
Чартерным рейсом из Берлина в Баку возвращены 188 граждан Азербайджана - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана 19 мая выполнил чартерный рейс из Берлина в Баку. Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 188 наших граждан,
Об этом передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по доставке соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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