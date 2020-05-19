Чартерным рейсом из Берлина в Баку возвращены 188 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 19 мая выполнил чартерный рейс из Берлина в Баку. Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 188 наших граждан,

Об этом передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по доставке соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.