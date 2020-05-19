В прошлом году в Азербайджане 48 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено на заседании в формате видеоконференции, где обсуждались меры, принятые для повышения эффективности правосудия в соответствии с указаниями и рекомендациями главы государства, существующие проблемы и негативные случаи в судебной деятельности и предстоящие в связи с этим задачи. На заседании принимали участие председатель судебно-правового совета, министр юстиции Фикрет Мамедов и председатель Верховного суда Рамиз Рзаев.

На заседании было отмечено, что за прошедший год более чем в 50 судах был проведен мониторинг, выявленные нарушения были доведены до сведения более 150 судей и председателей судов.

Также было сказано, что из-за допущенной волокиты, злоупотреблений, за другие нарушения, которые вызывают оправданное недовольство граждан, в том числе из-за случаев создания условий для коррупции, в прошлом году 48 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, полномочия двух были прекращены, семеро были отстранены от занимаемой должности, а за последние месяцы пять судей были понижены в должности, полномочия семерых были прекращены без продления.