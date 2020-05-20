В Азербайджане изменены правила оценивания знаний бакалавров и магистров

Кабинет министров внес изменения в "Правила организации обучения по кредитной системе в высших учебных заведениях на уровнях бакалавриата и магистратуры, базового (базового высшего) медицинского образования и магистратуры Национальной академии наук Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с изменениями, студент, получивший, согласно общим результатам текущего и промежуточного оценивания, успешную оценку по предмету, считается получившим кредиты по этому предмету. У студента, который не заработал (не смог заработать) кредиты по определенным причинам, остается академическая задолженность по этому предмету. Студентам с академической задолженностью предоставляется возможность сдать экзамен (за исключением специальных высших учебных заведений) по этому предмету (предметам) или повторно прослушать курс по данному предмету (предметам).

Для студента, который в текущем семестре по определенным причинам не принял участия в экзамене (экзаменах) и (или) у которого образовалась академическая задолженность в этом семестре, создается возможность до начала следующего семестра еще один раз сдать этот экзамен (экзамены). Кроме того, студент в каждом семестре, без прослушивания курса по предмету (предметам), может сдать экзамен по двум предметам (один раз по каждому предмету), по которым у него в предыдущем семестре осталась академическая задолженность.

Во всех случаях результаты текущего оценивания (если велось) в семестре, в котором студент слушал предмет, учитываются в ходе общего оценивания, а заработанные кредиты относятся к тому семестру, в котором он слушал курс по предмету в соответствии с учебной программой.