В Баку сносят Насиминский базар

- вот, что будет на его месте

Начались работы по сносу Насиминского базара - одного из старейших рынков Баку.

Как передает Day.Az, со ссылкой на baku.ws, информация о сносе рынка распространилась давно, однако работы по сносу начались внезапно.

Как сообщил глава отдела сельского хозяйства Исполнительной власти Насиминского района Гурбан Исмайылов, ОАО "Насиминский базар" был продан в рамках пилотного проекта, на его месте будет построено жилое здание.

"В рамках пилотного проекта будут проведены строительные работы. В данный момент на территории построено 3 жилых здания и еще один будет построен на месте рынка", - сказал он.