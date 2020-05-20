Изменены правила организации обучения по кредитной системе в колледжах

Кабмин Азербайджана внес изменения в "Правила организации обучения по кредитной системе в колледжах", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Студент, получивший по общим результатам текущего и промежуточного оценивания успешные оценки по предмету, считается получившим кредиты по этому предмету. У студента, по определенным причинам не получившего (не сумевшего получить) эти кредиты, остается академическая задолженность по предмету. Для этого студента создаются условия для сдачи экзамена по этому предмету (предметам), исключая колледжи со специализированным обучением, или заново прослушать курс по предмету (предметам).

Студенту, по определенным причинам не участвовавшему в экзамене (экзаменах) текущего семестра, и (или) у которого образовалась академическая задолженность в этом семестре, один раз предоставляется возможность сдать этот экзамен (экзамены) до начала следующего семестра.

Во всех случаях учитываются результаты текущего оценивания (если оно проводилось) в семестре, когда прослушивался курс по предмету, и полученные кредиты касаются того семестра, во время которого был прослушан курс по предмету (предметам).

Отметим, что согласно правилам, студент, не участвовавший в более чем 25% аудиторских часов, выделенных по предмету, не допускается к экзамену по данному предмету. Согласно изменениям, этот уровень может быть изменен решением педсовета колледжа.