Как будут выдаваться аттестаты выпускникам?

В Азербайджане выдача аттестатов учащимся выпускных классов зависит от даты проведения выпускных экзаменов. Об этом сказал в среду Trend заместитель заведующего отделом по общему и дошкольному образованию минобразования Орхан Аббасов, передает Day.Az.

"Одной из основных структур по решению данного вопроса является Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), который и организует проведение выпускных экзаменов. Все детали учтены и на их основании будут предприняты очередные шаги. Общественность будет информироваться обо всех процессах. Самое главное, что этот вопрос не будет препятствовать продолжению обучения учащихся", - сказал Аббасов.