Вюсал Гусейнов: Срок проживания в Азербайджане мигрантов без визы, продлен автоматически

Срок проживания в Азербайджане мигрантов, не имеющих визы, продлен автоматически.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, срок проживания был продлен до 31 мая.

"Мигрант должен был обратиться для продления срока проживания в стране. Данный вопрос был решен, и срок проживания этих лиц, без обращения, был продлен на 60 дней. В мае этот срок истекает, поэтому было принято новое решение о том, чтобы срок проживания этих лиц, без обращения, был продлен до открытия границ. После этого их обращения будут рассмотрены, и приняты решения".