https://news.day.az/society/1236830.html Вюсал Гусейнов: Срок проживания в Азербайджане мигрантов без визы, продлен автоматически
Вюсал Гусейнов: Срок проживания в Азербайджане мигрантов без визы, продлен автоматически
Срок проживания в Азербайджане мигрантов, не имеющих визы, продлен автоматически.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.
По его словам, срок проживания был продлен до 31 мая.
"Мигрант должен был обратиться для продления срока проживания в стране. Данный вопрос был решен, и срок проживания этих лиц, без обращения, был продлен на 60 дней. В мае этот срок истекает, поэтому было принято новое решение о том, чтобы срок проживания этих лиц, без обращения, был продлен до открытия границ. После этого их обращения будут рассмотрены, и приняты решения".
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