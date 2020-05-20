В Азербайджане 31 мая будет коротким рабочим днем
В Азербайджане 31 мая будет коротким рабочим днем.
Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Кабмина "Перенос рабочих дней и дней отдыха и установление нерабочих дней в период особого режима карантина на территории Азербайджана" № 177 от 15 мая 2020 года.
Согласно решению, 27 мая (рабочий день) перенесен на 31 мая (воскресенье) и аналогично 27 мая, 31 мая также будет коротким рабочим днем.
Для соблюдения последовательности рабочих и нерабочих дней в связи с праздником Рамазан и особым карантинным режимом для работающих по пяти- и шестидневному рабочему графику с 23 по 30 мая 2020 года были установлены праздничные, рабочие и дни отдыха, а также нерабочие дни с сохранением заработной платы.
В связи с этим для правильного расчета заработной платы эти дни должны учитываться в нижеследующем порядке:
|
Даты
|
5-дневная рабочая неделя
|
6-дневная рабочая неделя
|
23 мая
|
Нерабочий день
|
Оплачиваемый нерабочий день
(в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
|
24 мая
|
Праздник
|
Праздник
|
25 мая
|
Праздник
|
Праздник
|
26 мая
|
Нерабочий день
|
Нерабочий день
|
27 мая
|
Нерабочий день
|
Нерабочий день
|
28 мая
|
Праздник
|
Праздник
|
29 мая
|
Оплачиваемый нерабочий день
(в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
|
Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
|
30 мая
|
Нерабочий день
|
Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
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