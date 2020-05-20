В Азербайджане 31 мая будет коротким рабочим днем

В Азербайджане 31 мая будет коротким рабочим днем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Кабмина "Перенос рабочих дней и дней отдыха и установление нерабочих дней в период особого режима карантина на территории Азербайджана" № 177 от 15 мая 2020 года.

Согласно решению, 27 мая (рабочий день) перенесен на 31 мая (воскресенье) и аналогично 27 мая, 31 мая также будет коротким рабочим днем.

Для соблюдения последовательности рабочих и нерабочих дней в связи с праздником Рамазан и особым карантинным режимом для работающих по пяти- и шестидневному рабочему графику с 23 по 30 мая 2020 года были установлены праздничные, рабочие и дни отдыха, а также нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В связи с этим для правильного расчета заработной платы эти дни должны учитываться в нижеследующем порядке:

Даты

5-дневная рабочая неделя

6-дневная рабочая неделя

23 мая

Нерабочий день

Оплачиваемый нерабочий день

(в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)

24 мая

Праздник

Праздник

25 мая

Праздник

Праздник

26 мая

Нерабочий день

Нерабочий день

 

27 мая

Нерабочий день

Нерабочий день

28 мая

Праздник

Праздник

29 мая

Оплачиваемый нерабочий день

(в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)

Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)

30 мая

Нерабочий день

Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)