В Азербайджане 31 мая будет коротким рабочим днем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Кабмина "Перенос рабочих дней и дней отдыха и установление нерабочих дней в период особого режима карантина на территории Азербайджана" № 177 от 15 мая 2020 года.

Согласно решению, 27 мая (рабочий день) перенесен на 31 мая (воскресенье) и аналогично 27 мая, 31 мая также будет коротким рабочим днем.

Для соблюдения последовательности рабочих и нерабочих дней в связи с праздником Рамазан и особым карантинным режимом для работающих по пяти- и шестидневному рабочему графику с 23 по 30 мая 2020 года были установлены праздничные, рабочие и дни отдыха, а также нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В связи с этим для правильного расчета заработной платы эти дни должны учитываться в нижеследующем порядке: