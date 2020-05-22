В Азербайджане умер молодой сын начальника полиции

В Азербайджане умер младший сын майора Мардана Алиева - начальника государственного управления дорожной полиции Бинагадинского РУП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 30-летний сын М.Алиева перенес инсульт и скончался в больнице.

Следует отметить, что Мардан Алиев ранее занимал должность командира Сумгаитской городской дорожной полиции.

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Младший сын майора Мардана Алиева, начальника государственного управления дорожной полиции Бинагадинского районного управления полиции, умер.

Как сообщает Qafqazinfo, 30-летний сын Алиева перенес инсульт и скончался в больнице.

Следует отметить, что Мардан Алиев ранее занимал должность командира Сумгаитской городской дорожной полиции.
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