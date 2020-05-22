В Азербайджане умер молодой сын начальника полиции

Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением главой Исполнительной власти Агстафинского, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района - ФОТО - ВИДЕО

21 мая 16:20, Политика 26 156