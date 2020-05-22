https://news.day.az/society/1237541.html В Азербайджане умер молодой сын начальника полиции
В Азербайджане умер молодой сын начальника полиции
В Азербайджане умер младший сын майора Мардана Алиева - начальника государственного управления дорожной полиции Бинагадинского РУП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 30-летний сын М.Алиева перенес инсульт и скончался в больнице.
Следует отметить, что Мардан Алиев ранее занимал должность командира Сумгаитской городской дорожной полиции.
Младший сын майора Мардана Алиева, начальника государственного управления дорожной полиции Бинагадинского районного управления полиции, умер.
Как сообщает Qafqazinfo, 30-летний сын Алиева перенес инсульт и скончался в больнице.
Следует отметить, что Мардан Алиев ранее занимал должность командира Сумгаитской городской дорожной полиции.
Как сообщает Qafqazinfo, 30-летний сын Алиева перенес инсульт и скончался в больнице.
Следует отметить, что Мардан Алиев ранее занимал должность командира Сумгаитской городской дорожной полиции.
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