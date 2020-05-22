https://news.day.az/society/1237752.html С 1 июня могут быть отменены эти три ограничения
С 1 июня могут быть отменены эти три ограничения
Некоторые ограничения в Азербайджане будут сняты с 1 июня.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.
"Снятие некоторых запретов будет на повестке дня после 1 июня. Это включает в себя открытие торговых центров, поездки в регионы, а также полное возобновление работы ресторанов. Эти вопросы обсуждаются", - сказал он.
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