В Мингячевире женщина-водитель сбила 13 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
15:38
В результате массового наезда в Мингячервире пострадали 13 человек, включая 10 детей.
Как сообщили АПА в TƏBİB, 9 из 13 размещенных в больницу пострадавших была оказана амбулаторная помощь, после чего они были отправлены домой.
В результате ДТП двое детей получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние двух других пострадавших детей - средней тяжести.
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15:19
Стали известны подробности ДТП, в котором пострадало свыше десяти человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Мингячевира Эльнара Абдуллаева Рамазан гызы по случаю праздника Рамазан раздавала во дворе частного дама сладости соседям и детям.
В этот момент женщина по имени Зюльфия, которая получала уроки вождения от своего мужа, потеряла управление автомобилем марки "Opel", и машина влетела в толпу людей, собравшихся перед воротами дома.
Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.
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15:00
В городе Мингячевир автомобиль марки "Opel" совершил ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло недалеко от Завода резиновых технических изделий.
Управляемый женщиной автомобиль сбил 10 человек, включая 7 малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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