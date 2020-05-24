В Мингячевире женщина-водитель сбила 13 человек

15:38

В результате массового наезда в Мингячервире пострадали 13 человек, включая 10 детей.

Как сообщили АПА в TƏBİB, 9 из 13 размещенных в больницу пострадавших была оказана амбулаторная помощь, после чего они были отправлены домой.

В результате ДТП двое детей получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние двух других пострадавших детей - средней тяжести.

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15:19

Стали известны подробности ДТП, в котором пострадало свыше десяти человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Мингячевира Эльнара Абдуллаева Рамазан гызы по случаю праздника Рамазан раздавала во дворе частного дама сладости соседям и детям.

В этот момент женщина по имени Зюльфия, которая получала уроки вождения от своего мужа, потеряла управление автомобилем марки "Opel", и машина влетела в толпу людей, собравшихся перед воротами дома.

Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

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15:00

В городе Мингячевир автомобиль марки "Opel" совершил ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло недалеко от Завода резиновых технических изделий.

Управляемый женщиной автомобиль сбил 10 человек, включая 7 малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится расследование.