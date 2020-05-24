Чудесное спасение котенка из колодца в Ичеришехер - ВИДЕО
Жители Баку спасли котенка, который упал в колодец глубиной около 10 метров в Ичеришехер.
Как передает Day.Az, видео спасения опубликовал в Facebook Эркин Ибрагимов.
По его словам, он 10 дней подкармливал кошачье семейство в Крепости. Несколько дней назад Ибрагимов заметил, кто котят стало на одного меньше. Оказалось, что один из них упал в колодец.
Благодаря усилиям неравнодушных жителей близлежащих дворов котенка удалось спасти.
"Бакинцы - люди замечательные!
Самира Зейналова (сказали, что он работает на море) обвязали страховкой, и парень бесстрашно спустился вниз, не зная что его ждет внизу. Самое главное - его ждал котенок, который провел на дне колодца больше суток. Колодец вроде как был с водой на дне, но как расссказал Самир, там было немного сухого места, куда и прижался котенок", - написал в своем профиле Э.Ибрагимов.
Отмечается, что после жители заделали дыру, чтобы никто больше в нее не падал.
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