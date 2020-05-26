В Баку обрушилась крыша жилого здания

В Сабунчинском районе Баку обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, информация об этом поступила на горячую линию "112".

Для обеспечения безопасности прохожих на место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.

Спасатели извлекли поврежденную часть крыши и приняли соответствующие меры безопасности.