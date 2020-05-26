Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 14-17, днем - 22-27, в Баку ночью - 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых предгорных районах ожидается град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 13-18, днем - 27-32, в горах ночью - 6-11, днем - 15-20 градусов тепла.