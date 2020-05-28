Правила поведения на пляже и в торговых центрах - какими они будут из-за COVID-19?

В Азербайджане разработаны методические указания с целью профилактики распространения COVID-19 на пляжах и местах водного отдыха.

Документ составлен на основе текущих исследований коронавирусной инфекции (COVID-19) для защиты здоровья персонала и отдыхающих на пляжах, в бассейнах и аквапарках.

Методические указания содержат ряд правил.

В обязательном порядке на входе в бассейны и аквапарки будет измеряться температура. Люди с симптомами коронавируса не будут допускаться на объекты. Обязательной будет социальная дистанция между отдыхающими (за исключением членов одной семьи) в 2 метра, на пляжах минимальное расстояние между зонтами составит 4 метра.

Руководство и персонал объектов водного отдыха обязаны соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические условия в помещениях (санузел, гардеробная и т. д.), поддерживать концентрацию дезинфицирующих средств в воде в бассейнах в рекомендованных пределах в соответствии с международными нормами и стандартами. Регулярно будут дезинфицироваться и все поверхности и предметы, сами объекты будут в обязательном порядке снабжены диспенсерами для дезинфицирующих средств для рук, масками и перчатками.

Кроме того, согласно указаниям, должна быть обеспечена подготовка персонала, информирование работников о профилактике инфекции, решены вопросы утилизации использованных медицинских масок, вентиляции и так далее. Не будет допускаться переполненность объектов отдыха, на входах и выходах будут размещаться информирующие о правилах плакаты для отдыхающих.

Как отметил в комментарии Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), член Оперативного штаба при Кабинете министров Васиф Алиев, конечно же, для пляжей должны быть введены определенные правила.

Понятно, что, купаясь в море и бассейне, граждане не могут носить маски и перчатки, или же мыть руки, поэтому основным правилом для отдыхающих тут будет соблюдение социальной дистанции. Насколько она будет соблюдаться гражданами, это уже другой вопрос, заметил наш собеседник.

"В любом случае до открытия сезона в зависимости от ситуации будут приняты определенные решения. Не исключено, что в связи с пляжным отдыхом будут введены специальные правила и для отдыхающих. Для работников этой сферы уже разработаны методические указания", - сказал член Оперативного штаба.

Отвечая на вопрос о перспективах летнего отдыха внутри республики, Васиф Алиев подчеркнул, что решение пока не принято, вопрос обсуждается. Все зависит от ежедневных показателей по заражению коронавирусом, и решение будет принято в зависимости от ситуации. Наш собеседник также не исключил, что в случае ухудшения ситуации могут быть ужесточены карантинные меры.

По словам руководителя рабочей группы TƏBİB, в настоящее время не рекомендовано ездить в регионы с большой плотностью населения. Это, в первую очередь, большие города - Баку, Гянджа, Сумгайыт, Лянкяран, Абшеронский район.

"Но, думаю, летом эти ограничения будут сняты, в пределах республики будет возвращена свобода передвижения", - отметил Васиф Алиев.

Что касается правил поведения граждан в торговых центрах после их открытия, то, как подчеркнул врач, ношение медицинских масок в этих местах будет обязательным.

"После открытия торговых центров вопрос дистанции и личной защиты приобретет особое значение. В магазинах, кафе и кинотеатрах тоже должна соблюдаться социальная дистанция. В торговых центрах ношение масок будет обязательным, потому что в закрытых объектах с большим скоплением людей вероятность распространения инфекции только повышается. В этой связи еще раз хочу вернуться к вопросу носить или не носить маски. Граждане должны знать, что в общественном транспорте, в местах скопления людей, в очередях, в банках необходимо обязательно использовать маски и соблюдать дистанцию, учитывая наличие бессимптомных носителей коронавируса", - сказал представитель TƏBİB.

Лейла Таривердиева