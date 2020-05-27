Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников «Азеришыг» в Масаллы

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сотрудника ОАО "Азеришыг" в Масаллы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК, назначена экспертиза.

В качестве подозреваемого задержан Шахмурадов Мансур (1969 г.р.) - житель села Йеддиоймаг.

У него было изъято охотничье ружье, из которого он стрелял.

Отметим, инцидент произошел вчера в селе Йеддиоймаг Масаллинского района. Житель села М.Шахмурадов (1969 г.р.) выстрелил из охотничьего ружья в сотрудников управления электросети, пришедших к нему с требованием оплатить счет за электроэнергию.

Три человека с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу Лянкяранского района. Двое спустя некоторое время были выписаны, Рамал Судеф оглу Багиров (1983 г.р.), получивший ранение в область ключицы, остается в больнице.