В Азербайджане начали взимать штрафы за нарушение карантина

В Азербайджане начался процесс обязательной выплаты штрафов за нарушение правил особого карантинного режима.

В связи с лицами, оштрафованными Главным управлением государственной дорожной полиции и другими районными отделениями полиции и не уплатившими штраф в течение 40 дней, направлены обращения в суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, пресс-секретарь Государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев сказал, что по истечении установленного законом срока для выплаты штрафа в суд направляется иск:

"При этом с целью принудительной выплаты штрафа суд может удержать данную сумму с пенсии, зарплаты и других видов дохода. Также суд может наложить арест на имущество оштрафованных лиц. По этому вопросу решение принимает только суд".

По состоянию на 18 мая, только дорожной полицией за нарушение карантина были оштрафованы 55 678 водителей. В то же время сотрудники полиции составили протокол о десятках тысяч нарушителей.

Однако есть те, кто не согласен с решением и подает иски против органов, которые составили протокол. Десятки водителей не согласились с решением и обратились в суд, утверждая, что протокол составлен без оснований.

С 1 июня суды рассмотрят обращения обеих сторон и примут решение.