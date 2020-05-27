https://news.day.az/society/1238833.html В Баку автомобиль врезался в ограждение - ФОТО - ВИДЕО
В Баку автомобиль врезался в ограждение - ФОТО - ВИДЕО
На Бёюкшорском шоссе в направлении метростанции "Кероглу" перед Олимпийским стадионом произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Hyundai" (99-UM-411), потеряв управление, врезался в стену. В результате два человека получили тяжелые травмы. Они доставлены в КМЦ №3.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре