В Баку автомобиль врезался в ограждение

На Бёюкшорском шоссе в направлении метростанции "Кероглу" перед Олимпийским стадионом произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Hyundai" (99-UM-411), потеряв управление, врезался в стену. В результате два человека получили тяжелые травмы. Они доставлены в КМЦ №3.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.