https://news.day.az/society/1238835.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лянкяране в 11:39 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Землетрясение было зарегистрировано на территории Лянкярана с эпицентром в 19 км к северо-западу от Лянкяранской сейсмостанции.
Слабые подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.
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