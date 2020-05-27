https://news.day.az/society/1238843.html Самой первой в Азербайджане аптеке 170 лет - ФОТО - ВИДЕО
Самой первой в Азербайджане аптеке 170 лет - ФОТО - ВИДЕО
170 лет назад в Азербайджане открылась первая аптека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, аптека находится в селе Банкя Нефтчалинского района.
Аптека, основанная в 1850 году для предотвращения распространения чумы среди рыбаков, работает и по сей день.
Представляем вашему вниманию видеорепортаж из Нефтчалы:
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