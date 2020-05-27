Самой первой в Азербайджане аптеке 170 лет

170 лет назад в Азербайджане открылась первая аптека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, аптека находится в селе Банкя Нефтчалинского района.

Аптека, основанная в 1850 году для предотвращения распространения чумы среди рыбаков, работает и по сей день.

Представляем вашему вниманию видеорепортаж из Нефтчалы: