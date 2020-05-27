Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем - 25-30, в Баку ночью - 16-18, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 35-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых предгорных районах ожидаются грозовые дожди, град. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 13-18, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем 17-22 градуса тепла.